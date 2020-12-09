На женском чемпионате Европы по гандболу определились все участники основного этапа

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу в Дании определились все участники основного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дюжина участниц второго раунда распределена на две группы с учетом очков, набранных на первом групповом этапе:

группа I: Россия - 4 очка, Франция - 4, Дания - 2, Швеция - 1, Испания - 1, Черногория - 0;

группа II: Норвегия - 4, Хорватия - 4, Нидерланды - 2, Германия - 2, Венгрия - 0, Румыния - 0.

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-