На женском чемпионате Европы по гандболу определятся призеры

В решающем поединке за чемпионский титул встретятся сборные Норвегии и Франции. Фото Twitter

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы в Дании сегодня состоятся решающие поединки за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче заключительного игрового дня 14-го континентального женского первенства в Хернинге хозяйки турнира гандболистки сборной Дании поспорят за бронзовые медали с командой Хорватии.

Затем в решающем поединке за чемпионский титул встретятся сборные Норвегии и Франции. В прошлые годы норвежские гандболистки 7 раз становились чемпионками Европы. Француженки свой единственный титул завоевали два года назад на предыдущем континентальном первенстве, проходившем на их родине, обыграв в финале россиянок - 24:21. В матче за бронзу сборная Нидерландов тогда победила румынок со счетом 24:20.

В полуфиналах нынешнего первенства французские гандболистки разгромили хорваток (30:19), а норвежки были сильнее датчанок (27:24).

В игре за 5-е итоговое место российские гандболистки уверенно переиграли действующего чемпиона планеты команду Нидерландов - 33:27.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии в 2008 году белоруски заняли 12-е место.-0-