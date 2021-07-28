На женском теннисном турнире ОИ определились все полуфиналистки

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. В женском одиночном разряде теннисного турнира определились все участницы полуфинальной стадии, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнем четвертьфинальном поединке представительница Казахстана Елена Рыбакина (20-й номер мирового рейтинга) за полтора часа обыграла в двух партиях испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу (9) - 7:5, 6:1. Завтра в матче за выход в финал Рыбакина встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (12), которая сегодня переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову (18) - 0:6, 6:3, 6:3.

Украинка Элина Свитолина (6) в сегодняшнем четвертьфинале оказалась сильнее итальянки Камилы Джорджи (61) - 6:4, 6:4. В полуфинале соперницей Свитолиной будет чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42).

В мужском одиночном разряде прошли встречи 1/8 финала. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович взял верх над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокина (34) - 6:3, 6:1. В четвертьфинале Джокович встретится с японцем Кеи Нисикори (69), который сегодня оказался сильнее белорусского теннисиста Ильи Ивашко (66) - 7:6 (9:7), 6:0.

Теннисный олимпийский турнир завершится на токийских кортах Ariake Tennis Park 1 августа.-0-