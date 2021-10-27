На зимней Олимпиаде в Пекине спортсменов будут дисквалифицировать за нарушение карантинных мер

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине будут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций за нарушение противоэпидемиологических мер. Об этом в среду на брифинге заявил вице-мэр Пекина, замглавы оргкомитета "Пекин-2022" Чжан Цзяньдун, сообщает ТАСС.

"Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьезным последствиям", - отметил он.

25 октября Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Пекин-2022" представили первую версию антикоронавирусных правил для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году. Прошедшие вакцинацию спортсмены будут освобождены от 21-дневного карантина. Атлеты будут проходить ежедневное тестирование, пребывание на сторонних объектах, не указанных в перечне правил, запрещено.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.-0-