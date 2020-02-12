НАДА увеличит на 70% количество допинг-проб перед Олимпийскими играми

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антидопинговое агентство (НАДА) накануне Игр в Токио увеличит количество допинг-проб у белорусских спортсменов на 70%, отметил в беседе с журналистами министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Для борьбы с допингом закреплен новый порядок приобретения фармакологических препаратов для национальных и сборных команд - централизованно через РНПЦ спорта. Национальное антидопинговое агентство запланировало увеличение на 70% количества взятых у белорусских спортсменов допинг-проб", - отметил глава спортивного ведомства.

Он также напомнил, что в Беларуси принят ряд изменений в законодательстве, предусматривающих меры ответственности за допинг в спорте, начиная от возмещения денежных вознаграждений и стипендий Президента за спортивные результаты, достигнутые с применением допинга, заканчивая отнятием государственных наград, а также лишением федераций поддержки со стороны государства.

Кроме того, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению и использование в отношении них запрещенных веществ и методов, а также за незаконный оборот отдельных анаболических стероидов, которые отнесены к списку сильнодействующих веществ.-0-