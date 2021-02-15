Надаль, Медведев и Рублев вышли в четвертьфинал Australian Open

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Австралии по теннису определились все участники четвертьфинальной стадии в мужском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в 1/8 финала переиграл сегодня итальянца Фабио Фоньини (17) - 6:3, 6:4, 6:2 и в поединке за выход в полуфинал встретится с греком Стефаносом Циципасом (6). Российский теннисист Даниил Медведев (4) победил американца Маккензи Макдональда (192) - 6:4, 6:2, 6:3 и в четвертьфинале сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым (8), который был сильнее норвежца Каспера Рууда (28). Первая ракетка планеты серб Новак Джокович поспорит за выход в полуфинал с представителем Германии Александром Зверевым (7), болгарин Григор Димитров (21) будет соперничать с российским теннисистом Асланом Карацевым (114).

В 1/8 финала женского одиночного разряда американка Джессика Пегула (61) неожиданно переиграла четвертую ракетку мира украинку Элину Свитолину - 6:4, 3:6, 6:3 и в четвертьфинале встретится с еще одной представительницей США Дженнифер Брэди (24). Второй номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс (11), которая в 1/8 финала была сильнее белоруски Арины Соболенко (7). Еще одну четвертьфинальную пару составили японка Наоми Осака (3) и представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй (71). Две последние участницы 1/4 финала определятся позже.

В соревнованиях женских пар Australian Open белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в четвертьфинале встретятся с японским дуэтом Ена Шибахара / Сюко Аояма.-0-