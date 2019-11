Надаль одолел Медведева на итоговом турнире АТР, уступая 1:5 в третьем сете

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль одержал первую викторию на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 2-го тура группы Андре Агасси с россиянином Даниилом Медведевым (4-й номер мирового рейтинга) испанец проиграл первый сет на тай-брейке - 6:7 (3:7), а затем выровнял положение, выиграв вторую партию со счетом 6:3. В решающем сете россиянин вел 5:1, но Надаль сумел догнать соперника и вырвал победу на тай-брйке - 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Фото ATP

ASTONISHING FROM RAFA NADAL



Down 1-5 in the third set, @RafaelNadal saves a match point & completes a sensational comeback at the #NittoATPFinals!



: @TennisTV pic.twitter.com/1bk5DYBTPs