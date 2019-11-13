Надаль одолел Медведева на итоговом турнире АТР, уступая 1:5 в третьем сете

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль одержал первую викторию на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 2-го тура группы Андре Агасси с россиянином Даниилом Медведевым (4-й номер мирового рейтинга) испанец проиграл первый сет на тай-брейке - 6:7 (3:7), а затем выровнял положение, выиграв вторую партию со счетом 6:3. В решающем сете россиянин вел 5:1, но Надаль сумел догнать соперника и вырвал победу на тай-брйке - 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Фото ATP

ASTONISHING FROM RAFA NADAL



Down 1-5 in the third set, @RafaelNadal saves a match point & completes a sensational comeback at the #NittoATPFinals!



: @TennisTV pic.twitter.com/1bk5DYBTPs — ATP Tour (@atptour) 13 ноября 2019 г.

В стартовом матче лидер мирового рейтинга проиграл представителю Германии Александру Звереву (7). Сегодня Зверев встретится с греком Стефаносом Циципасом (6), который в первом туре победил Даниила Медведева.

В группе Бьорна Борга матчи второго тура состоялись накануне. Серб Новак Джокович (2) неожиданно уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму (5) - 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7). В другом матче швейцарский теннисист Роджер Федерер переиграл итальянца Маттео Берреттини (8) - 7:6 (7:2), 6:3. После двух туров в активе Доминика Тима две виктории, гарантировавшие австрийцу место в полуфинале. По одной победе у Новака Джоковича и Роджера Федерера, Маттео Берреттини проиграл оба своих матча.

Групповой этап финиширует 25 ноября, после чего по два лучших теннисиста из каждого квартета продолжат борьбу в полуфинале. Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн, он завершится 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-