18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете (2018 год) и бронзовый призер Олимпиады в индивидуальной гонке (2014 год) Надежда Скардино вышла замуж. Фотографии с торжества появились в Instagram-аккаунтах гостей, сообщает БЕЛТА.
Недавно на мероприятии в Национальном олимпийском комитете спортсменка сообщала еще об одном радостном событии в ее жизни: она ждет ребенка от своего избранника - швейцарского биатлониста Мартина Ягера, с которым познакомилась как раз после получения золотой медали в 2018 году в Пхенчхане. Теперь же будущие родители узаконили свои отношения.
Последний раз белорусская биатлонистка выступала в феврале этого года на "Гонке легенд" в Раубичах. Тогда Надежду Скардино вместе с Дарьей Домрачевой проводили из большого спорта.
31-летний Мартин Ягер перешел в биатлон из лыжных гонок.-0-
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