ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 сентября 2019
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:02 В ЮАР арестовали 20 человек, блокировавших фуры с водителями-иностранцами В мире
22:36 Премьер-министр Ливана ввел чрезвычайное положение в экономике В мире
21:40 Наоми Осака в 1/8 финала US Open уступила Белинде Бенчич и сложила полномочия чемпионки Спорт
21:34 Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Нефтехимику" на старте чемпионата КХЛ Спорт
21:04 Сергей Яромко определил окончательный состав белорусской "молодежки" на отборочный матч чемпионата Европы с Португалией Спорт
20:56 Оршанский "Витэн" разгромил "Столицу" и второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу Спорт
20:50 Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере культуры становится все более активным - Цуй Цимин Культура
20:10 Ученики школы в Столбцовском районе получили подарки от Госстандарта Регионы
19:59 Минюст лишил лицензии агентство недвижимости "Нужный адрес" Общество
19:29 Хоккеисты минского "Динамо" представили новую игровую форму и логотип Спорт
19:21 Дни культуры Китая торжественно открылись в Большом театре Беларуси Культура
18:52 Бывшие сокамерники похитили из квартиры в Ивацевичском районе $10 тыс. Происшествия
18:50 РЕПОРТАЖ: "Первоклассная" история многодетной семьи из Вилейского района Регионы
18:29 В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования Президент
18:15 Более 400 детей будут учиться в таможенных классах в этом году Общество
18:13 В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям Президент
18:12 Беларусь готова тесно взаимодействовать с Татарстаном в нефтехимии, АПК, строительстве - Семашко Экономика
18:02 В Логойском районе выставят на торги 12 объектов недвижимости Регионы
18:00 Равков юным суворовцам: выбранный путь тернист, но приведет к большим достижениям Общество
17:59 Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Гродненской области Регионы
17:58 Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков В мире
17:47 Минский таксист обокрал пассажирку Происшествия
17:34 Специальности Института управленческих кадров вошли в ТОП-10 самых востребованных в Беларуси Общество
17:28 Брестская областная и окружные избирательные комиссии сформированы в максимальном составе Регионы
17:23 Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему последовательному взаимодействию с Вьетнамом Президент
17:17 Волейболисты казанского "Зенита" в четвертый раз выиграли международный турнир памяти Льва Чайлытко в Минске Спорт
17:14 В Щучине двое мужчин откачивали воду из колодца и отравились канализационными газами Происшествия
17:05 Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет звездным - гендиректор Федерации легкой атлетики США Спорт
16:59 Нетрезвый гомельчанин вез своих детей на школьную линейку Происшествия
16:50 Уголовное дело завели на водителя Mercedes, врезавшегося в микроавтобус под Смолевичами Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
02 сентября 2019, 21:40

Наоми Осака в 1/8 финала US Open уступила Белинде Бенчич и сложила полномочия чемпионки

Наоми Осака. Фото организаторов турнира
Наоми Осака. Фото организаторов турнира

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты японка Наоми Осака не сумела выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала победительница US Open-2018 проиграла в двух сетах швейцарской теннисистке Белинде Бенчич, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, - 5:7, 4:6.

В матче за выход в полуфинал соперницей Бенчич будет хорватка Донна Векич (23), которая сегодня одержала трехсетовую победу над немкой Юлией Гёргес (30) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:3, отыграв по ходу встречи матчбол.

В других четвертьфинальных матчах экс-первая ракетка мира, шестикратная победительница чемпионата США американка Серена Уильямс (8) сыграет с китаянкой Ван Цян (18). Тот, кто выиграет в этом матче, встретится в 1/2 финала с победительницей поединка между украинкой Элиной Свитолиной (5) и британкой Йоханной Контой (16).

В мужском одиночном разряде из борьбы выбыл лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который из-за травмы плеча не смог завершить матч 1/8 финала со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой (24), снявшись при счете 4:6, 5:7, 1:2.

В четвертьфинале швейцарец будут соперничать с россиянином Даниилом Медведевым (5). Еще один представитель Швейцарии Роджер Федерер (3), который пять раз выигрывал US Open, поспорит за выход в полуфинал с болгарским теннисистом Григором Димитровым (78).

Последний в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 8 сентября.-0-

Теги
США теннис турнир
Новости рубрики Спорт
Во время матча Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Нефтехимику" на старте чемпионата КХЛ
Фото АБФФ Сергей Яромко определил окончательный состав белорусской "молодежки" на отборочный матч чемпионата Европы с Португалией
Фото из архива МФК "Витэн" Оршанский "Витэн" разгромил "Столицу" и второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу
Стартовое вбрасывание в матче "Динамо-Минск" - "Нефтехимик" Хоккеисты минского "Динамо" представили новую игровую форму и логотип
Фото ВК "Зенит" Волейболисты казанского "Зенита" в четвертый раз выиграли международный турнир памяти Льва Чайлытко в Минске
Матч легкоатлетов Европы и США в Минске станет звездным - гендиректор Федерации легкой атлетики США
Главное
Александр Лукашенко во время посещения школы Лукашенко провел для старшеклассников первый урок
РЕПОРТАЖ: Как обустроена школа, которую открыл Лукашенко, и кто в ней будет учиться
В Беларуси убрано около 90% площадей рапса
Расходы на образование в 2020 году увеличатся в Беларуси на 13%
Топ-новости
Лукашенко рассказал о возможности изменений в антинаркотическом законодательстве
В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям
Анфимов: в образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси
В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Нефтехимику" на старте чемпионата КХЛ
Белорусские нефтяники хотят привлечь американских специалистов для освоения нетрадиционных залежей
В Бресте открыли самую большую школу в области
Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси
Пресс-конференция об участии белорусской сборной в чемпионате WorldSkills пройдет в БЕЛТА 3 сентября
РЕПОРТАЖ: "Первоклассная" история многодетной семьи из Вилейского района
Более 2,7 тыс. человек стали студентами аграрных вузов в этом году
Бахар, Печенин и Эбонг вызваны в сборную Беларуси по футболу на сентябрьские матчи, Лаптева не будет по семейным обстоятельствам
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 сентября
Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро
Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.