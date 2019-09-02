Наоми Осака в 1/8 финала US Open уступила Белинде Бенчич и сложила полномочия чемпионки

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка планеты японка Наоми Осака не сумела выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала победительница US Open-2018 проиграла в двух сетах швейцарской теннисистке Белинде Бенчич, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, - 5:7, 4:6.

В матче за выход в полуфинал соперницей Бенчич будет хорватка Донна Векич (23), которая сегодня одержала трехсетовую победу над немкой Юлией Гёргес (30) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:3, отыграв по ходу встречи матчбол.

В других четвертьфинальных матчах экс-первая ракетка мира, шестикратная победительница чемпионата США американка Серена Уильямс (8) сыграет с китаянкой Ван Цян (18). Тот, кто выиграет в этом матче, встретится в 1/2 финала с победительницей поединка между украинкой Элиной Свитолиной (5) и британкой Йоханной Контой (16).

В мужском одиночном разряде из борьбы выбыл лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который из-за травмы плеча не смог завершить матч 1/8 финала со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой (24), снявшись при счете 4:6, 5:7, 1:2.

В четвертьфинале швейцарец будут соперничать с россиянином Даниилом Медведевым (5). Еще один представитель Швейцарии Роджер Федерер (3), который пять раз выигрывал US Open, поспорит за выход в полуфинал с болгарским теннисистом Григором Димитровым (78).

Последний в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 8 сентября.-0-