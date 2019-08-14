Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко подписали контракты с ХК "Динамо-Минск"

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко успешно прошли просмотр и заключили трехлетние двусторонние соглашения с "зубрами", сообщили БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба "Динамо-Минск".

Нападающий Игорь Мартынов два предыдущих года провел в WHL, выступая за "Викторию Роялс". В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд. В активе Игоря Мартынова два юношеских (U18) и три молодежных (U20) чемпионата мира в составе сборной Беларуси. На мировом форуме 2016 года форвард с четырьмя голами стал лучшим снайпером турнира, а в 2017-м с 7 (3+4) баллами стал самым результативным игроком в белорусской команде. В 2016 году хоккеист был выбран "Динамо" на драфте КХЛ. На недавнем Кубке губернатора Нижегородской области он провел два матча и набрал 2 очка.

Андрей Павленко на протяжении двух лет также выступал в WHL. В составе "Эдмонтон Оил Кингс" на его счету 91 матч и 35 (13+22) баллов. Участник юниорского чемпионата мира 2017 года и молодежного чемпионата мира-2019. На юношеском первенстве в элитном дивизионе заработал 3 (2+1) очка в семи встречах. На прошедшем Кубке губернатора провел два матча.

Фото ХК "Динамо-Минск"

В минском "Динамо" также продолжается просмотр молодых защитников Романа Дюкова и Владислава Еременко.

Свои очередные предсезонные матчи "зубры" проведут 17 и 18 августа в Орше, где состоится решающая стадия розыгрыша Кубка Беларуси.-0-