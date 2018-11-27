Нападающие Денис Казионов и Андрей Степанов выставлены ХК "Динамо-Минск" на драфт отказов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форварды Денис Казионов и Андрей Степанов выставлены хоккейным минским "Динамо" на драфт отказов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
Россиянин Денис Казионов пришел в минский клуб в ходе текущего сезона, в 26 матчах он заработал 8 (5+3) очков при показателе полезности "-10". Андрей Степанов в 26 играх в составе "зубров" забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности "-4".
Как отметили в "Динамо", согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.
Минское "Динамо" завершило выездную серию тремя поражениями от "Куньлуня", "Адмирала", "Салавата Юлаева" и после 32 матчей с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4118 BYN
|2.41 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.131 BYN
|2.13 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1948 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN