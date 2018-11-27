Нападающие Денис Казионов и Андрей Степанов выставлены ХК "Динамо-Минск" на драфт отказов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форварды Денис Казионов и Андрей Степанов выставлены хоккейным минским "Динамо" на драфт отказов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Россиянин Денис Казионов пришел в минский клуб в ходе текущего сезона, в 26 матчах он заработал 8 (5+3) очков при показателе полезности "-10". Андрей Степанов в 26 играх в составе "зубров" забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности "-4".

Как отметили в "Динамо", согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Минское "Динамо" завершило выездную серию тремя поражениями от "Куньлуня", "Адмирала", "Салавата Юлаева" и после 32 матчей с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.-0-