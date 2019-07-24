Нападающий Александр Китаров продлил контракт с ХК "Динамо-Минск"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Китаров подписал годичный контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Всего Александр Китаров провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 391 матч и набрал 76 очков. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл в 53 поединках, в которых отметился семи баллами. Кроме того, на счету Александра Китарова 89 силовых приемов, что является лучшим показателем в команде.

На чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан) он был капитаном команды и заработал 2 ассиста в 5 встречах.

"После чемпионата мира немного отдохнул. Недели через две-три начал работать самостоятельно, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Уже присоединился к парням", - отметил Александр Китаров.

Сейчас "динамовцы" проводят тренировочный сбор в Пинске. Минчане после Пинска отправятся в Нижний Новгород, где примут участие в Кубке губернатора Нижегородской области. Затем "зубры" сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.

12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. Первый матч проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского "Нефтехимика".

В прошлом сезоне КХЛ "зубры" выступили неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.-0-