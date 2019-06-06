Нападающий Александр Когалев подписал с ХК "Динамо-Минск" контракт на два года

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крайний нападающий Александр Когалев продолжит карьеру в хоккейном клубе "Динамо-Минск". Подписан двусторонний контракт на два года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Александр Когалев впервые сыграл за минское "Динамо" в позапрошлом сезоне, в 15 матчах он отметился двумя заброшенными шайбами. В минувшем сезоне хоккеист стал полноправным игроком основы. В 44 матчах в форме "зубров" Александр Когалев набрал 9 очков, заработал 10 минут штрафа при показателе полезности "+1".

"Рад снова быть частью "Динамо". Передохнул, восстановил силы - и готовиться. До предсезонки еще есть время, но надо работать, чтобы подойти к началу тренинг-кэмпа в хорошей форме. В прошлом сезоне тренеры в "Динамо" давали играть, приобрел немало опыта. Будем стараться побеждать в каждом матче, а сам постараюсь принести команде максимум пользы", - сказал хоккеист.-0-