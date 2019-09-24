Нападающий Александр Матерухин продолжит карьеру в ХК "Донбасс"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший форвард минского "Динамо" и "Могилева" продолжит карьеру в ХК "Донбасс", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт семикратных чемпионов Украины.

37-летний нападающий, трехкратный чемпион Беларуси и двукратный обладатель Кубка Беларуси, выступал за украинский клуб с 2011 по 2013 год, выиграв в его составе чемпионат Украины и Континентальный кубок. Когда "Донбасс" выступал в КХЛ, Матерухин провел в его составе семь матчей без набранных очков. В текущем чемпионате Украины команда, поводящая домашние матчи в Дружковке, идет на втором месте, отставая после двух туров на 2 очка от "Кременчуга".

Матерухин начинал соревновательный год в Могилеве, не сумев пробиться в состав минского "Динамо". В восьми матчах за "львов" он набрал 4 (2+2) очка.-0-