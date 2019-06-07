Нападающий Андрей Костицын продлил контракт с минским "Динамо" на один сезон

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал новый контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск" сроком на один сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Прошлый сезон стал для воспитанника новополоцкого хоккея дебютным в составе "зубров". В 50 матчах Андрей Костицын записал на свой счет 28 очков и заработал 28 мин. штрафа при показателе полезности "+1".

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ на счету белоруса 203 очка в 325 матчах.

В минском "Динамо" отметили, что будет подписан контракт на два года с белорусским нападающим Дмитрием Желнеровским.-0-