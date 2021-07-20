Нападающий БАТЭ Максим Скавыш перешел в солигорский "Шахтер"

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий борисовского футбольного клуба БАТЭ Максим Скавыш перешел в состав чемпиона Беларуси солигорского "Шахтера", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Скавыш, который является воспитанником минской школы "Смена", пять раз вместе с партнерами по БАТЭ становился чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Кубок и дважды - Суперкубок страны. За годы своей профессиональной карьеры нападающий выступал в бобруйской "Белшине", жодинском "Топердо-БелАЗе", а также за границей - в российской "Балтике" из Калининграда и израильском "Хапоэле" из Кфар-Савы. В прошлом сезоне Максим Скавыш, которому сейчас 31 год, стал лучшим футболистом Беларуси и опередил всех в споре лучших бомбардиров национального чемпионата, забив 19 мячей. В этом году он девять раз поражал ворота соперников борисовчан. С 2013 года Максим Скавыш привлекается в состав национальной сборной Беларуси, в которой провел 27 игр, забив 3 гола.

Ближайший матч футболисты солигорского "Шахтера" проведут 22 июля - в стартовом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги конференций они сыграют в венгерском Мишкольце с клубом "Фола" из Люксембурга.-0-