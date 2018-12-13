Нападающий "Динамо-Минск" Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Российский хоккеист уже проходил эту процедуру 27 ноября. Решение повторно отправить нападающего на драфт отказов прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

"Накануне представитель Дениса Казионова оспорил результаты предыдущего драфта отказов в комиссии по контрактным спорам КХЛ. Решение было принято в пользу игрока. Мы уважаем вердикт комиссии, однако с ним не согласны и готовы аргументировать свою позицию. Нас категорически не устраивает игра нападающего в соотношении с его заработной платой. На момент первого драфта отказов Казионов имел худший среди нападающих нашей команды показатель по системе "плюс-минус". Уступает Денис и своим непосредственным конкурентам. К примеру, зарплата Дмитрия Буйницкого, чья результативность на данный момент выше, чем у Казионова, во много раз ниже. Как и у Александра Павловича, который набрал столько же очков, сколько Казионов при меньшем количестве проведенных игр. Даже пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира, участник Олимпиады Алексей Терещенко имеет значительно меньший контракт. Клуб считает такую ситуацию ненормальной. Нам важно, насколько эффективно расходуются деньги клуба. Поэтому Казионов повторно выставлен на драфт отказов", - отметил Дмитрий Басков.

Денис Казионов сыграл за "Динамо-Минск" в текущем сезоне 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности "-10".

Белорусская команда занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.-0-