Нападающий Дубайич заменил Милича в выездном составе ФК БАТЭ на матч отбора Лиги чемпионов

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Боян Дубайич заменил Неманью Милича в выездном составе футбольного клуба БАТЭ на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с норвежским "Русенборгом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского клуба.

Чемпион Беларуси сегодня отправился в Тронхейм, где 31 июля проведет вторую игру. Первая завершилась победой борисовчан - 2:1.

В выездном составе следующие футболисты: вратари - Александр Свирский, Сергей Черник, Антон Чичкан; защитники - Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Эмиль Йонассен, Алексей Риос, Александр Филипович, Джамалдин Ходжаниязов; полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский; нападающие - Боян Дубайич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Из-за повреждения колена не примет участия в поединке Неманья Милич, которого в выездном составе заменил Боян Дубайич. Продолжают восстанавливаться после травм вратарь Денис Щербицкий, Егор Филипенко, Виллюм Виллюмссон и Антон Сарока.

Матч "Русенборг" - БАТЭ начнется 31 июля на стадионе "Леркендал" в 20.00. Игру будет судить итальянская бригада арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Марко Ди Белло. Его ассистентами станут Сержио Рангетти и Алессандро Костанцо, резервный арбитр Розарио Абиссо.-0-