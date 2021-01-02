Нападающий Иван Лодня покинул минское "Динамо"

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Иван Лодня покинул расположение минского "Динамо" и отправился в Северную Америку, где намеревается продолжить выступления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Минское "Динамо" расторгло контракт со спортсменом, которого клуб поблагодарил за сотрудничество пожелал успехов в дальнейшей карьере.

21-летний нападающий перешел в стан "зубров" в июле 2020 года и в 27 матчах КХЛ набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности "-3".

Напомним, в Северной Америке американский форвард выступал в лигах ОХЛ и АХЛ, а в 2017 году был задрафтован клубом НХЛ "Миннесота". -0-