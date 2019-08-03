Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды ХК "Динамо-Минск"

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий из США Дрю Шор пополнил ряды хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

Форвард имеет опыт выступления в НХЛ, где за четыре сезона во "Флориде", "Калгари" и "Ванкувере" сыграл 95 матчей (9 голов и 17 результативных передач). В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 214 игр и забросил 41 шайбу. В Европе Дрю Шор выступал за швейцарские "Клотен" и "Цюрих", а в КХЛ за "Куньлунь".

"В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги в китайском клубе форвард выиграл более 60% вбрасываний, в Минск он приезжает в расцвете сил и хорошо знаком главному тренеру Крэйгу Вудкрофту", - отметил генеральный директор динамовцев Дмитрий Басков.

Дрю Шор присоединиться к минскому клубу, как и другой новичок Марк-Андрей Граньяни, после турнира в Нижнем Новгороде, в котором минчане примут участие на следующий неделе.-0-