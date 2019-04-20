Нападающий Михаил Стефанович и еще четыре хоккеиста покинули расположение сборной Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минской "Юности" Михаил Стефанович и еще четыре игрока покинули расположение национальной сборной Беларуси, которая готовится к старту чемпионата мира в дивизионе I в группе А, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Кроме Стефановича, тренинг-кемп национальной команды покинули защитник Роман Дюков ("Лада", ВХЛ), а также Никита Ремезов ("Неман"), Павел Боярчук ("Неман") и Вячеслав Андрющенко ("Лада"). Причины такого решения в тренерском штабе сборной пока не комментируют.

Текущие выходные и предстоящий понедельник станут заключительными тренировочными днями сборной Беларуси в Минске. Национальная команда отправится в Нур-Султан в ближайший вторник, а 25 апреля белорусы проведут последний спарринг с Казахстаном перед стартующим 29 апреля чемпионатом мира.-0-