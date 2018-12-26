Нападающий минского "Динамо" Денис Казионов покинул клуб

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт с нападающим хоккейного клуба "Динамо-Минск" Денисом Казионовым расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

В минском "Динамо" нападающий провел 29 матчей, набрав 8 очков и 28 минут штрафа при показателе полезности "-9".

"Мы вели переговоры с представителями Дениса Казионова. Со стороны клуба было предложение о переподписании контракта на более, на наш субъективный взгляд, адекватных условиях. Однако в ходе переговоров обе стороны пришли к обоюдному решению - расторгнуть контракт без выплаты компенсации со стороны клуба", - рассказал генеральный директор "зубров" Дмитрий Басков.

Сегодня минское "Динамо" сыграет выездной матч против челябинского "Трактора". Выездную серию "зубры" продолжат 28 декабря матчем в Екатеринбурге с "Автомобилистом", а завершат 30 декабря игрой с ярославским "Локомотивом".-0-