1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре дисквалифицирован на два матча и обязан заплатить штраф за удар клюшкой соперника в матче чемпионата КХЛ между "зубрами" и ярославским "Локомотивом", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

"На основании представленных материалов решено оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Динамо" Франсиса Паре по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ. Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Эпизод случился за 8 минут до конца второго периода матча между "Динамо" и "Локомотивом". Франсис Паре ударил клюшкой по рукам чеха Якуба Накладала и получил наказание 5+20 минут. В этом матче минское "Динамо" потерпело очередное поражение со счетом 3:6.-0-