Нападающий сборной Беларуси Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Антон Сарока подписал контракт с футбольным клубом БАТЭ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

Форвард является воспитанником минской "Смены". В конце 2016 года Антон Сарока стал играть за минское "Динамо", где завоевал серебро национального чемпионата, забил 12 мячей (3-е место в перечне бомбардиров высшей лиги) и попал в список "22 лучших футболистов чемпионата".

Виталий Родионов и Антон Сарока. Фото ФК БАТЭ

В середине сезона-2018 Антон Сарока влился в ряды бельгийского "Локерена", однако игроком стартового состава ему стать не удалось. Сезон для "Локерена" завершился 17 марта последним местом в чемпионате Бельгии и понижением в ранге. В итоге белорусский форвард принял решение расстаться с клубом и продолжить карьеру в БАТЭ.

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