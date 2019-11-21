Нападающий Сергей Костицын перезаключил контракт с минским "Динамо" на новых условиях

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Сергей Костицын перезаключил контракт с "Динамо" на новых условиях. Предыдущее соглашение форварда с минским хоккейным клубом расторгнуто по обоюдному согласию, сообщила пресс-служба "зубров" корреспонденту БЕЛТА.

Сергей Костицын провел за "Динамо" 110 игр в матчах КХЛ (в том числе пять в плей-офф), в которых набрал 46 очков (10+36). По окончании сезона 2018/2019 хоккеист перенес операцию, после которой до сих пор продолжает восстановление. Тем не менее, как говорится в сообщении, минское "Динамо" по-прежнему рассчитывает на Костицына.-0-