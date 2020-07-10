10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Владимир Хващинский вернулся в минское "Динамо". Сегодня он подписал контракт и будет выступать под десятым номером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Хващинский начал профессиональную карьеру в 2008 году в брестском "Динамо", в 2013-м впервые попал в столичное "Динамо", после чего играл за ФК "Минск", затем снова выступал в составе минских динамовцев, а потом в солигорском "Шахтере". Нынешний сезон опытный форвард начал в "Минске", отыграв в 13 матчах и забив пять мячей. За время выступлений в минском "Динамо" Владимир Хващинский, которому недавно исполнилось 30 лет, провел 133 поединка, забив в них 33 гола.

Накануне состав столичных динамовцев пополнили полузащитник Алексей Бутаревич, перешедший из "Смолевичей", а также его коллега по амплуа бразилец Силас Араужу да Силва, выступавший до этого в израильском клубе "Хапоэль Ирони". Кроме того, динамовские защитники Кирилл Родионов, Никита Халимончик, полузащитник Никита Демченко и нападающий Владислав Ложкин перешли в "Смолевичи" на правах аренды до конца сезона.

После 16 туров чемпионата Беларуси футболисты минского "Динамо" занимают седьмое место, набрав 23 очка. Лидируют солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ, у которых по 30 баллов. Свой следующий поединок столичные динамовцы проведут 12 июля на своей арене против "Минска", набравшего 15 очков в 14 проведенных матчах.-0-

Фото ФК "Динамо-Минск"