Нацеливаю спортсменов не на рекорд, а на улучшение тренировочного времени - Ольга Ясенович

Открытые Кубок и первенство Беларуси по плаванию, которые принял Брест, привлекли к себе повышенное внимание. Это были первые официальные старты пловцов за последние несколько месяцев. К удовлетворению самих спортсменов и их болельщиков были установлены новые юношеские и национальные рекорды. Семь из них на счету воспитанников тренера Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта Ольги Ясенович. В интервью корреспонденту БЕЛТА она поделилась своими мыслями о вынужденной соревновательной паузе, отношении к рекордам и секрете мотивации юных спортсменов.

- Открытые Кубок и первенство - первые и последние официальные соревнования после приостановки сезона. Как оцениваете результаты?

- Огромная благодарность Белорусской федерации плавания, что решились провести эти соревнования, учитывая обстановку в мире и стране. Последний старт у нас был в марте. После этого - неопределенность. Тренироваться и строить планы достаточно сложно, не понимая, к чему ты готовишься. Должно быть логическое завершение сезона. Хорошо, что турнир провели. Мы увидели свои плюсы и минусы. Можно сделать выводы, чтобы двигаться дальше.

- Как провели вынужденную соревновательную паузу?

- Был небольшой период отдыха, поддерживающих тренировок. Из-за того, что не было ближайших стартов, поменяли план подготовки. Смогли спокойно проделать хорошую базовую работу. Другими словами, попытались найти положительные стороны в этой ситуации и провели время с пользой.

- Этот год должен был быть олимпийским. Спортсменов выводили на пик формы к концу июля - а тут игры в Токио перенесли. Возможно, хорошо, что у спортсменов появился в запасе еще один год подготовки?

- Хорошо или нет, покажет время. Сейчас что-то прогнозировать очень сложно. Этот год показал, что нельзя отказываться от других соревнований ради крупнейшего старта сезона. Мы выступили зимой на "короткой" Европе, участвовали в Лиге плавания - это себя оправдало. Многие же (в той же России) сделали выбор сугубо в пользу ОИ. В итоге из-за пандемии спортсмены остались без возможности реализовать себя, показать результаты.

Однозначно, будем нацеливаться на выступление на Олимпиаде. Но будем выстраивать подготовку так, чтобы поучаствовать в большом количестве соревнований.

- Даже оставаясь без соревнований, ваши воспитанники добились прогресса и обновили несколько рекордов страны.

- Никогда нет цели достичь какого-то рекорда. Всегда стоит задача реализовать тренировочное время (какие-то технические моменты прохождения дистанции) на контрольном старте. Сейчас легко говорить, что все пошло в плюс и грамотно сработало. Однако еще в марте никто не мог предположить, каким окажется итог. Позади долгие беседы с психологом. Первая реакция у спортсменов была сложной: зачем тренироваться, если главный старт сезона отменили. Было потрачено много усилий, чтобы вернуть правильный настрой. Поэтому пока сложно ответить на вопрос, сыграла соревновательная пауза в плюс или в минус. Результат есть - значит, все было сделано правильно. Чтобы прогрессировать дальше, однозначно, нужно будет что-то менять.

- Сколько человек занимаются в вашей группе?

- Шесть спортсменов. Пятеро из них - ребята из первого набора, им по 16-17 лет. Весной к нам присоединилась спортсменка национальной команды Анастасия Коряковская. С Настей Шкурдай они стали хорошими спарринг-партнерами. В принципе, удалось прогрессировать абсолютно всем ребятам. Трудолюбие и талант Насти Шкурдай окупились обновленными рекордами. Юниорский рекорд удалось установить и Ивану Адамчуку. Еще парни и девчонки показали лучшее время в смешанной комбинированной эстафете.

- Большинство ребят пришли к вам на первую тренировку детьми. Как получается найти правильные слова и подходы, чтобы сохранять у них стимул для продолжения занятий плаванием?

- Могу сказать, что расту вместе со своими спортсменами. Подход, с которым только начинала работать, был абсолютно другим. По мере взросления детей нужно перестраивать и себя: и в общении с ними, и в понимании. Думаю, мне повезло поработать и перенять опыт у тренера Елены Климовой, психолога-физиолога Инны Чарыковой. Еще у нас есть научный сотрудник Игорь Михута. Поэтому нельзя сказать, что я знаю волшебный секрет отношения к детям. Это труд большого коллектива профессионалов.

Спортсменов много в группе. Они все разные, и нужно уметь находить подход к каждому из них. Всегда напоминаю ребятам, что в большей степени прогресс и результат зависят от них самих. Поэтому меняться, расти и заставлять себя двигаться вперед нужно им самим.

- У вас уже начался отпуск. Как планируете его провести?

- Официально он продлится до начала сентября, но долго отдыхать не буду. Я сотрудничаю с Mad Wave Challenge (один из этапов турнира проходит в Бресте). С 1 августа еду в Россию работать в тренировочном лагере. Там есть возможность обменяться опытом со специалистами высокого уровня. Планируем, что в середине месяца ко мне присоединится часть моих спортсменов, и там начнем потихонечку вливаться в новый сезон в новых условиях.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-