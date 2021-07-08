Национальные олимпийские комитеты Беларуси и Бахрейна обсудили развитие спортивного сотрудничества

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация НОК Беларуси с 3 по 7 июля посетила Королевство Бахрейн для обсуждения вопросов развития спортивного сотрудничества и взаимодействия между Республикой Беларусь и Королевством Бахрейн, реализации взаимовыгодных проектов, направленных на укрепление двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В рамках визита состоялись встречи с личным советником Его высочества Шейха Халеда Бен Хамада Аль Халифы и президентом компании KHK Sports Мохаммедом Шахидом, генеральным секретарем НОК Бахрейна Мохаммедом Аль-Нусуфом, вице-президентом ассоциации футбола Бахрейна шейхом Халедом Бен Салман Аль Халифой, президентом футбольного клуба Аль Халидия Махмудом Джанахи, главой ММА федерации Королевства Бахрейн Мохаммедом Камбером и другими представителями спортивной отрасли королевства.
Во время визита были обсуждены взаимовыгодные проекты в области развития и популяризации спорта, а также достигнуты договоренности начать сотрудничество по вопросам обмена опытом, организации и проведения совместных мероприятий.-0-