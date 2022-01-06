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06 января 2022, 18:06

Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии "За духовное возрождение"

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет удостоен специальной премии "За духовное возрождение". Награда присуждена за организацию и проведение спортивно-культурного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль в 2021 году проводился впервые и сразу привлек внимание многочисленных приверженцев здорового образа жизни. В середине мая первый этап приняла Лида, в июне эстафету подхватили Орша, Кобрин и Мозырь, потом фестиваль пришел в Бобруйск и Солигорск, а финальный этап в конце августа состоялся в Минске.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" объединил людей разных интересов и возрастов. На празднике в каждом городе были представлены спортивные, культурно-исторические, художественные площадки, зоны фуд-корта и семейного отдыха, ярмарки мастеров-ремесленников, проходили многочисленные мастер-классы и семинары. На фестивале все желающие могли познакомиться с историческим наследием, достижениями и брендами регионов, картинами известных белорусских мастеров, попробовать себя в различных видах спорта в "Олимпийском квесте" и отдохнуть на концертах с участием известных артистов и на дискотеке под композиции лучших диджеев. На аренах фестиваля побывали сотни тысяч жителей Беларуси и гостей страны, причем все они были единодушны - это настоящий праздник, который нужно продолжать и дальше

Примечательно, что фестиваль "Вытокi" дебютировал в год 30-летия Национального олимпийского комитета и Год народного единства. Выступая на закрытии фестиваля, глава НОК Виктор Лукашенко отметил: "То, что мы хотели сделать, все получилось. Если брать статистику по республике, то в целом в фестивале приняли участие несколько сотен тысяч жителей из всех регионов страны. Это мероприятие объединило людей. Они приходили целыми семьями, участвовали в спортивных состязаниях, концертах. Все было принято на ура. Поэтому мы довольны, хотя двоякое чувство: проект уже заканчивается, но мы думаем, как обобщить этот опыт и перенести на будущий год, использовать с пользой то, что накопили за это время".-0-

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