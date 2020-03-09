Назван предварительный состав сборной Беларуси на матч с Грузией в полуфинале Лиги наций

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал игроков, которые будут готовиться к полуфинальному матчу плей-офф Лиги наций с командой Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В предварительный список вошли 35 футболистов:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба - "Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все - "Шахтер", Солигорск), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец ("Динамо", Брест), Максим Швецов ("Динамо", Минск), Сергей Карпович ("Ислочь", Минский район);

полузащитники - Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все - "Динамо", Брест"), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Никита Корзун ("Вилафранкенеше", Португалия), Юрий Ковалев ("Арсенал", Тула, Россия) Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо", Минск);

нападающие - Денис Лаптев, Максим Скавыш, Антон Сарока (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Шахтер", Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Тренировочный сбор белорусской команды начнется 21 марта в Минске, окончательный состав из 23 игроков тренерский штаб назовет 23 марта.

Встреча с командой Грузии пройдет 26 марта в Тбилиси. Ее победитель 31 марта на своем поле поспорит за выход в финальную стадию Евро-2020 с победителем матча Северная Македония - Косово.-0-