Назван состав белорусских борцов на мировой отбор к Играм в Токио

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерские штабы национальных команд Беларуси по вольной и греко-римской борьбе определились с составами на мировой отборочный олимпийский турнир, который с 6 по 9 мая пройдет в Софии (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях по вольной борьбе за олимпийские лицензии поспорят Владислав Андреев (57 кг), Нюргун Скрябин (65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг).

В греко-римской борьбе ставка сделана на Максима Кажарского (60 кг), Александра Леончика (67 кг), Виктора Сосуновского (77 кг), Александра Грабовика (97 кг) и Георгия Чугошвили (130 кг).

В турнире по женской борьбе выступят Анастасия Енотова (50 кг), Вероника Иванова (62 кг) и Анастасия Зименкова (68 кг).

На предстоящих соревнованиях будет разыграно по две лицензии на Олимпиаду в каждой из весовых категорий.

В активе белорусской команды по борьбе на данный момент семь лицензий. У "вольников" неименные пропуска выиграли Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг). Столько же на счету представительниц прекрасного пола. Тут отличились Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (57 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг). На счету "греко-римлян" один пропуск на Игры, который завоевал на чемпионате мира в Нур-Султане Николай Стадуб в категории 87 кг.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В турнирах борцов будет разыграно 18 комплектов наград.-0-