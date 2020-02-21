Назван состав белорусской команды на этап КМ по фристайлу в "Раубичах"

"Соревнования будут интересными и полезными для нашей команды с точки зрения проверки возможностей молодых атлетов. Тем более что в Минске будут состязаться представители всех стран, которые претендуют на победу в Кубке мира", - сказал главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.