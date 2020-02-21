Назван состав белорусской команды на этап КМ по фристайлу в "Раубичах"

Максим Густик. Фото из архива
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав мужской и женской команд на этап Кубка мира по лыжной акробатике, который 22-23 февраля пройдет в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартах мужчин Беларусь представят Максим Густик, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Игорь Дробенков, Андрей Кузьмин, Юрий Белый и Макар Митрофанов.
На турнире выступят белоруски Яна Ермашевич, Валерия Болматова, Снежанна Дробенкова и Анна Деруго.
Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в РЦОП "Раубичи" 22-23 февраля. Решающая стадия состязаний начнется в субботу в 19.00. На следующий день состоится турнир по синхронным прыжкам.-0-
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"Соревнования будут интересными и полезными для нашей команды с точки зрения проверки возможностей молодых атлетов. Тем более что в Минске будут состязаться представители всех стран, которые претендуют на победу в Кубке мира", - сказал главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.
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"Белорусской стороне удалось соблюсти главный принцип: при минимуме снега, который необходим для проведения стартов, он очень качественный", - отметил координатор ФИС Джозеф Фицджеральд.