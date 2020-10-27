Назван состав футбольной молодежной сборной Беларуси на ноябрьские матчи

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко определил расширенный состав команды на ноябрьские отборочные матчи первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительный список включены 29 футболистов:

вратари - Денис Шпаковский, Максим Плотников ( оба - "Динамо", Минск), Павел Павлюченко ("Динамо", Минск), Станислав Клещук ("Крумкачы", Минск), Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск);

защитники - Максим Швецов ("Динамо", Минск), Артем Шкурдюк, Даниил Мирошников (оба - "Энергетик-БГУ", Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба - "Славия", Мозырь), Даниил Нечаев, Владислав Соланович (оба - "Белшина", Бобруйск), Дмитрий Прищепа ("Минск"), Владислав Лях ("Локомотив", Гомель), Илья Лукашевич ("Городея");

полузащитники - Павел Седько ("Динамо", Брест), Денис Гречихо, Артем Концевой, Олег Никифоренко, Артем Петренко (все - "Рух", Брест), Роман Вегеря, Дмитрий Бородин (оба - "Ислочь", Минский район), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков ("Витебск"), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск);

нападающие - Владислав Ложкин ("Смолевичи"), Егор Богомольский ("Рух", Брест), Владислав Федосов ("Витебск").

Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе. Команда соберется 9 ноября и будет тренироваться в Минске, а затем отправится в Портиман, где 12 ноября встретится с португальской "молодежкой". Потом белорусские футболисты перебазируются в Алмере и там 15 ноября сыграют с лидером 7-й квалификационной группы командой Нидерландов, а 18 ноября завершат отборочный турнир гостевым поединком с норвежскими сверстниками.

Сейчас положение команд таково: Нидерланды - 24 очка (8 матчей), Португалия - 18 (7), Норвегия - 10 (8), Беларусь - 8 (7), Кипр - 7 (8), Гибралтар - 0 (8).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-