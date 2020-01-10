Назван состав юношеской сборной на Кубок развития

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной юношеской сборной Беларуси (U-17) Андрей Скоробогатько назвал состав команды на очередной розыгрыш Кубка развития, который пройдет в Минске с 19 по 29 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К предстоящему турниру будут готовиться 23 футболиста:

вратари - Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Тимофей Юрасов ("Динамо", Минск), Андрей Игнатович (РГУОР, Минск);

защитники - Артем Бруй, Максим Касараб (оба - "Минск"), Владислав Беляев, Егор Пархоменко (оба - РГУОР, Минск), Даниил Мартынович, Роман Марчук, Виталий Урбанович (все - "Динамо", Брест), Егор Осипов (БАТЭ, Борисов);

полузащитники - Арсений Мигдаленок, Юлий Кузнецов, Кирилл Зинович (все - "Минск"), Дмитрий Нижник (РГУОР, Минск), Иван Михнюк, Кирилл Черноок, Илья Москаленчик (все - "Динамо", Брест), Артем Журко (РЦОР-БГУ, Минск);

нападающие - Максим Кунский (РЦОР-БГУ, Минск), Дмитрий Латыхов ("Динамо", Минск), Егор Шедько (РГУОР, Минск), Артур Кузьмич ("Минск").

На предварительном этапе Кубка развития - 2020 белорусские футболисты сыграют в группе А вместе со сверстниками из Узбекистана (19 января), Финляндии (21 января) и Бельгии (23 января). В квартете В выступят команды Грузии, Исландии, Израиля и Таджикистана. После завершения группового этапа 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места.

В этом году розыгрыш Кубка развития в Минске пройдет уже в 16-й раз. Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019 годы), а еще 4 раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Для белорусской команды турнир станет важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции подопечные Андрея Скоробогатько поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.-0-