Назван состав молодежной сборной Беларуси на матчи квалификации ЧЕ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Яромко назвал состав команды на отборочные матчи первенства Европы-2021 с командами Нидерландов и Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К этим играм будут готовиться 23 футболиста:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Денис Шпаковский ("Динамо", Минск), Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск);

защитники - Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба - "Славия", Мозырь), Даниил Мирошников, Александр Свирепа (оба - "Энергетик-БГУ", Минск), Владислав Соланович, Даниил Нечаев (оба - "Белшина", Бобруйск), Владислав Лях ("Локомотив", Гомель), Илья Лукашевич ("Шахтер", Солигорск), Дмитрий Прищепа ("Минск");

полузащитники - Артем Концевой, Денис Гречихо, Артем Петренко (все - "Рух", Брест), Роман Вегеря ("Неман", Гродно), Павел Седько ("Динамо", Брест), Антон Суша ("Гомель"), Сергей Волков, Александр Ксенофонтов (оба - "Витебск"), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск);

нападающие - Владислав Ложкин ("Смолевичи"), Евгений Козел ("Городея").

Команда соберется в Минске 31 августа, а 4 сентября в Жодино проведет очередной матч 7-й квалификационной группы против ее лидера команды Нидерландов. Затем белорусская "молодежка" отправится в Лиссабон, где 8 сентября сыграет с футболистами Португалии.

Турнирное положение в этой группе сейчас таково: Нидерланды - 12 очков (4 матча), Португалия - 9 (4), Беларусь - 8 (5), Норвегия - 7 (5), Кипр - 4 (5), Гибралтар - 0 (5).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и пять лучших команд из занявших вторые места. Решающий этап чемпионата Европы пройдет на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала, с 24 по 31 марта 2021 года, состоятся матчи группового этапа, а с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-