Назван состав участников легкоатлетического матча Европа - США

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные команды Европы и США объявили свои составы в преддверии легкоатлетического матча Европа - США, который пройдет в Минске 9-10 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Со стороны Европы выступят именитые атлеты, среди которых чемпионы мира 2017 года Павел Файдек, Рамиль Гулиев, Мария Ласицкене, Сандра Перкович и Екатерини Стефаниди, чемпионы Европы 2018 года Арман Дюплантис, Паулина Губа, Михал Харатык, Эльвира Герман, Войцех Новицкий, Параскеви Папахристу, Томас Релер, Леа Шпрунгер, Юстина Свенти-Эрсетич, Милтиадис Тентоглу.

Среди выдающихся имен в американской команде - действующие олимпийские чемпионки Мишель Картер и Брианна Макнил, а также многократные обладательницы мировых титулов Эллисон Феликс и Бриттни Риз. Мужская часть команды США включает множество спортсменов, недавно ставших национальными чемпионами, которые готовятся к предстоящему чемпионату мира в Дохе: Крейг Энгельс, Хиллари Бор, Джерон Робинсон, Сэм Маттис и Конор Маккалок.

Беларуси, как хозяйке соревнований, было гарантировано 10 мест в команде Европы. Список атлетов включает Эльвиру Герман в беге на 100 м с барьерами, действующую чемпионку мира U20 Карину Демидик (Таранду), серебряного призера чемпионата Европы Максима Недосекова в прыжках в высоту, экс-чемпионку Европы Татьяну Холодович в метании копья.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Права на вещание уже приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).-0-