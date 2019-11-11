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11 ноября 2019, 17:36

Названо имя спортсмена, который откроет факельную эстафету Олимпиады-2020

Фото AP Photo
Фото AP Photo

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет XXXII летних Олимпийских игр и XVI Паралимпийских игр в Токио назвал имя первого атлета, который после церемонии зажжения огня 12 марта 2020 года в древней Олимпии, пронесет факел, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Право открыть эстафету предоставлено олимпийской чемпионке 2004 года в марафонском беге Мидзуки Ногути.

Кроме того, в Греции факелоносцами станут трехкратные олимпийские чемпионы - дзюдоист Тадахиро Номура и Саори Есида (женская борьба). Они доставят факел в Японию специальным авиарейсом.

Первая часть эстафеты состоится в Греции с 12 по 19 марта. После пламя Игр будет передано оргкомитету "Токио-2020" во время специальной церемонии на Панафинейском стадионе. С наступлением сезона цветения сакуры в марте олимпийский факел будет интегрирован в концепцию эстафеты огня "Надежда освещает наш путь" и начнет свое путешествие по Японии.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 22 июля по 9 августа 2020 года.-0-

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