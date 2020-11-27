Названо место проведения ЧЕ-2022 по индор-хоккею

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация хоккея на траве (EHF) назвала город, который в 2022 году примет чемпионаты Европы по индор-хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Впервые в истории континентальных форумов по этому виду спорта местом турнира в высшем дивизионе станет Гамбург (Германия). Матчи примет спорткомплекс "Спортхолл", вмещающий 4,2 тыс. зрителей.

Старт среди мужчин, в котором впервые примет участие национальная команда Беларуси, намечен на 13-16 января 2022 года. Соперниками белорусов станут сборные Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, России, Чехии, Швейцарии.

Чемпионат среди женских команд пройдет 12-15 января 2022 года. Белорусские спортсменки поспорят за победу с соперницами из Австрии, Германии, Нидерландов, России, Турции, Украины и Чехии.

На ЧЕ по индор-хоккею среди женских команд белоруски праздновали победу в 2020 году. Кроме того, они дважды становились серебряными медалистками (2008, 2012) и четыре раза были обладательницами бронзовых наград континентальных форумов (2004, 2006, 2016, 2018).-0-