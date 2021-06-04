Названы кандидаты на участие в турнире по вольной борьбе на Играх в Токио

4 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды по вольной борьбе определился с кандидатами на участие в предстоящих Играх XXXII Олимпиады в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
На поездку в столицу Японии в первую очередь претендуют спортсмены, выигравшие лицензии: Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг), Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг). Для главного тренера Ивана Янковского, который недавно возглавил команду, завершив спортивную карьеру, турнир в Токио будет серьезным экзаменом.
На данный момент сборная по данному виду борьбы тренируется в РЦОП "Стайки". Затем в планах сбор в Кисловодске (Россия), где планируется провести хорошую программу спаррингов перед отъездом в Токио.
Борцы на Олимпиаде будут соревноваться с 1 по 7 августа в спорткомплексе Makuhari Messe Hall. В вольной борьбе на кону шесть комплектов наград.
На предыдущих Играх в Рио белорусские "вольники" были представлены в трех весовых категориях из семи. Тогда бронзу в весовой категории 125 кг выиграл Ибрагим Саидов.-0-