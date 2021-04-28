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Спорт
28 апреля 2021, 11:41

Названы лауреаты баскетбольного фестиваля "Шаг в будущее - 2021"

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап фестиваля "Шаг в будущее - 2021", организованного Белорусской федерацией баскетбола и ФИБА Европа, завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам серии региональных туров в финальной стадии приняли участие 32 баскетболиста и баскетболистки 2009-2010 годов рождения. Они разыграли награды в трех номинациях - "Конкурс баскетбольного мастерства", "Лучший снайпер" и "Турнир по баскетболу 3х3".

Самыми ловкими, точными и быстрыми среди мальчиков стали Александр Шапошников, Даниил Шалак, Кирилл Кец и Владислав Сатыров. Среди девушек лучшими оказались Софья Шишкина, Варвара Плескачевская, Мария Таран и Наталья Шахлевич. Специальные призы и подарки от партнеров Белорусской федерации баскетбола также получили и наставники лучших юных баскетболистов и баскетболисток по итогам проекта. В турнире по баскетболу 3х3 среди юношей 1-е место заняла команда "Орлята", на 2-й позиции "Великолепная четверка", третьими оказались "Смешарики". У девочек первенствовала команда "Созвездие", серебро завоевали "Розовые пантеры", бронзовыми призерами стали "Девчата".

Лауреатов баскетбольного фестивали награждали главные тренеры мужской и женской сборных Беларуси Ростислав Вергун и Наталья Трофимова, наставник женской юниорской сборной Беларуси (U-18) сербский специалист Златан Прешич, центровая женской национальной команды Виктория Гаспер, экс-капитан мужской сборной страны Александр Кудрявцев и представитель партнера БФБ компании "5 элемент" Наталья Хатьянова.

Ростислав Вергун отметил, что проводить такие проекты необходимо. Юным баскетболистам очень интересно выступать в этих соревнованиях, им нравится возможность попробовать себя в соперничестве с лучшими сверстниками из разных уголков страны. В ходе региональных этапов проекта у белорусских детских тренеров и их воспитанников была уникальная возможность поучаствовать в занятиях под руководством опытного сербского специалиста, почерпнуть для себя много новой и важной информации. Кроме того, отечественным специалистам, входящим в состав экспертной группы, удалось за это время просмотреть юных спортсменов и спортсменок, отметить наиболее перспективных из них. Эта практика обязательно даст свои плоды в будущем.

Главная цель проекта "Шаг в будущее" - повышение квалификации тренерских кадров и преподавателей физической культуры, а также просмотр самых перспективных спортсменов 2009-2010 годов рождения. В рамках мероприятия для наставников, работающих в регионах с детьми и подростками, были проведены практические и теоретические занятия под руководством Златана Прешича. Первый этап прошел в феврале в Гомеле, а затем они состоялись в Гомеле, Бресте, Витебске, Могилеве и Молодечно.-0-

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