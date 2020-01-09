Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и наградила лучших спортсменов специальной премией "Атлетика", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что в этот раз сделать выбор было сложнее всего. "Люди голосовали сердцем. Очень сильные спортсмены были номинированы, отдать предпочтение кому-то было крайне тяжело. Для атлетов эта премия очень важна, она мотивирует их и является признанием заслуг", - сказал он. Глава БФЛА надеется, что на Олимпиаде в Токио белорусы покажут достойный результат.

В торжественной церемонии принял участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Лучшими легкоатлетами ушедшего года среди взрослых спортсменов признаны Татьяна Холодович (метание копья) и Максим Недосеков (прыжки в высоту), который также стал лучшим в аналогичной номинации среди молодежи.

Награды получили также лучшие атлеты и тренеры в номинациях "Юноши", "Юниоры" и "Молодежь", определены лучшие судьи сезона.

Церемония вручения премии "Атлетика" проводилась в шестой раз.-0-