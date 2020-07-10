Названы лучший хоккеист и тренер по версии Федерации хоккея Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси назвала лучшего игрока и тренера сезона 2019/2020. Их имена стали известны после проведения опроса среди игроков и представителей хоккейных школ страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Лучшим хоккеистом стал экс-капитан минского "Динамо" Андрей Костицын, а среди наставников первенствовал Андрей Скабелка, после работы с "Барысом" возглавивший ярославский "Локомотив".

Ныне перешедший в стан нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Костицын в матчах за "зубров" заработал 34 (17+17) очков. По итогам опроса он набрал 176 баллов. В тройку лучших игроков сезона также попали защитники Ник Бэйлен из челябинского "Трактора" (37 ) и Кристиан Хенкель из казанского "Ак Барса" (24). Всего во время голосования были названы фамилии 46 игроков.

Андрей Скабелка, второй год подряд выигравший с "Барысом" дивизион Аркадия Чернышева в регулярном чемпионате КХЛ и занявший второе место в Восточной конференции турнира, набрал 153 очка, опередив наставника солигорского "Шахтера" Юрия Файкова (54) и главного тренера чемпиона страны минской "Юности" Александра Макрицкого (50). Всего в голосовании были названы фамилии 23 специалистов.-0-