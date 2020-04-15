Названы новые даты веломногодневки "Тур де Франс" в 2020 году

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы назвали новые даты проведения веломногодневки "Тур де Франс", которая была перенесена из-за вспышки коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт состязаний.

"Тур де Франс" должен был пройти в этом году с 27 июня по 19 июля, но из-за пандемии коронавируса соревнования были отложены. Согласно обновленной информации, престижная гонка пройдет с 29 августа по 20 сентября 2020 года по ранее утвержденному маршруту. "Организаторы "Тур де Франс" достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами - от местных сообществ до органов государственной власти", - говорится в сообщении на сайте соревнований.

"Тур де Франс", самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции, состоит из 21 этапа. Каждый этап длится один день. Полная длина гонки - от 3 тыс. км до 4 тыс. км (трасса и протяженность этапов каждый год меняются). Самая длинная гонка на 5745 км состоялась в 1926 году. Победителем всего "Тур де Франса" становится гонщик, суммарное время которого является наименьшим среди всех участников. Желтая майка лидера - отличительная майка велогонщика, лидирующего в генеральной классификации. Впервые введена во время "Тур де Франс" в 1919 году.-0-