Названы обладатели первых наград открытого чемпионата Беларуси по плаванию

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели первых комплектов наград открытого чемпионата Беларуси по плаванию, который стартовал в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 200 м вольным стилем первенствовал россиянин Владислав Гринев, который показал итоговое время 1 мин. 48,84 сек. Второе место занял спортсмен из Гродненской области Руслан Скоморошко - 1 мин. 51,88 сек. На третьей позиции финишировал Иван Адамчук из Брестской области - 1 мин. 52,02 сек.

Дистанцию 50 м брассом у женщин быстрее всех преодолела представительница Гомельской области Алина Змушко - 31,02 сек. Серебро на счету ее землячки Ангелины Малащенко - 31,85 сек. Бронзу выиграла спортсменка из Казахстана Аделаида Пчелинцева - 32,02 сек. Россиянин Роман Щевляков выиграл золото на 100 м баттерфляем - 52,28 сек. Второе место занял Евгений Цуркин, представляющий Гомельскую область, - 52,36 сек. Замкнул тройку сильнейших Адильбек Мусин из Казахстана - 52,89 сек. На аналогичной дистанции у женщин вольным стилем победила минчанка Анастасия Коряковская - 56,10 сек. Россиянка Ирина Шваева выиграла серебро - 56,21 сек. Бронза у еще одной минчанки Анастасии Кулешовой - 56,26 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится до 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште), Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира-2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.

В споре за награды принимают 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, России, Украины, Латвии.