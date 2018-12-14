Названы самые модные у минчан виды фитнеса

Минчане увлеклись силовой аэробикой со спортивными снарядами, пилатесом и зумбой. Самые модные виды тренировок составил фитнес-клуб "Мир фитнеса" на основе анализа предпочтений нескольких тысяч завсегдатаев.

В фитнес-клубе выделили направления, показавшие наибольший всплеск интереса. Исследование приурочили к снижению вдвое цен на абонементы.

Список возглавила интенсивная тренировка Super Sculpt. Симбиоз аэробики и стандартной "подкачки" позволяет развивать разные мышцы, не поднимая солидные тяжести. Занятия проходят со спортивными снарядами - гантелями, эспандерами и штангами. Полезно всем: девушки работают над животом и ягодицами, а парни - над руками и ногами. За часовое занятие уходит до 750 ккал.

Второе место занял Pump - изматывающая тренировка со штангой. Обычно ее рекомендуют людям с хорошей физподготовкой. Направление разработано с одной целью - быстро сжечь лишний жир и отточить фигуру. Поэтому со штангой приседают, делают наклоны, выпады и прочие упражнения. В результате можно сбросить до 1000 ккал в час.

Третье место занимает пилатес. Методика, когда-то разработанная для ускорения реабилитации, сейчас крайне популярна среди девушек. Серия простых упражнений направлена на увеличение гибкости, укрепление мышц, улучшение дыхания и борьбу со стрессом. В течение часа можно сжечь до 300 ккал.

Модной среди минчан стала танцевальная зумба. Тренировка проходит под латиноамериканские ритмы и позволяет за час сбросить до 500 ккал. Занятия, как правило, включают в себя небольшую разминку, хореографические движения под песни и растяжку. Многие ходят не столько для похудания, сколько с целью научиться танцевать.

Замыкает пятерку степ-аэробика - комплекс хореографических движений на платформе. По сути, это серия подъемов и спусков под ритмичные мелодии, которая подходит как опытным спортсменам, так и новичкам. Тренировки направлены на снижение веса, но также позволяют проработать различные мышцы тела. Причем за час можно сбросить до 500 ккал.

Традиционно популярны тренировки на кардиотренажерах и работа с весом в тренажерном зале. Число тех, кто занимается по классической программе, остается стабильно высоким.

"Как правило, минчане выбирают тренировки, которые позволяют быстрее всего сбросить лишний вес и получить идеальную фигуру. Но многим важнее ощущение релаксации: найти гармонию во время сеансом йоге или попариться в турецкой бане. Кроме того, востребованы водные процедуры - от плавания в бассейне до аквааэробики", - отметили в "Мире фитнеса".

Кстати, "Мир фитнеса" временно снизил вдвое цены на годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Таким же образом снижены цены на семейные пакеты. Детские абонементы (Baby, Kids и Junior) в фитнес-клубе можно приобрести со скидкой 30%.-0-