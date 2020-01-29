Названы составы теннисных сборных Беларуси и Нидерландов на матч Кубка Федераций

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны женских теннисных сборных Беларуси и Нидерландов назвали составы на матч Кубка Федераций, который пройдет 7-8 февраля в Гааге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Пучек включила в заявку белорусской дружины 5 спортсменок: Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга), Виктория Азаренко (50), Александра Саснович (94), Ольга Говорцова (192), Лидия Морозова (1137).

Пол Хархайс рассчитывает на следующих теннисисток: Кики Бертенс (10), Аранча Рус (93), Лесли Керхов (167), Инди де Фрооме (208), Деми Схюрс (14-й номер парного рейтинга WTA).

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федераций 4 раза - голландки одержали 3 виктории, белоруски - одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.-0-