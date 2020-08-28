Названы сроки проведения элитных турниров дзюдоистов после возобновления сезона

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация дзюдо (IJF) официально обнародовала сроки проведения элитных турниров после возобновления сезона. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Президент IJF Мариус Визер заявил: "Пришло время объявить, как мы будем шаг за шагом возобновлять наше дело. Мы знаем, что во всем мире ситуация разная, но есть страны, где проведение международных турниров возможно… Мы формируем специальную команду, которая будет отвечать за предстоящие мероприятия и обеспечивать безопасность всех наших участников", - отметил он.

Первым из трех таких стартов станет турнир Большого шлема в Будапеште, который намечен на конец октября 2020 года. В декабре старт с аналогичным статусом пройдет в Токио. Состязания серии "Мастерс" в Дохе намечены на начало 2021 года. Все эти соревнования будут носить статус квалификационных к Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год.

Соревнования пройдут в соответствии с медицинским протоколом по противодействию распространению коронавируса, утвержденным IJF для рестарта сезона. Отмечается, что в расписании соревнований могут произойти изменения с поправкой на эпидемиологическую ситуацию в мире.

Проведение международных турниров по дзюдо в связи с пандемией коронавируса было приостановлено с конца марта 2020 года. -0-