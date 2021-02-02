Не менее 715 медалей на топ-турнирах в 2025 году - утверждена госпрограмма по физкультуре и спорту

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу "Физическая культура и спорт" на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно госпрограмме, спортивный рейтинг Беларуси в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр не должен опускаться ниже 25-го места. Количество медалей (1-3 мест) на Олимпийских играх, Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в 2021 году должно составить не менее 695, в 2025-м году - не менее 715.

Чиновники рассчитывают, что физкультурой и спортом в 2025 году будут заниматься 26,8% белорусов. Физкультурой и спортом сейчас занимается 2,37 млн человек, или 24,8% населения страны (в 2015 году - 20,2%).

Ежегодно в 2021-2024 годах планируется модернизировать по 40 комплексных спортивных площадок на дворовых территориях, в 2025-м - 43.

Госпрограмма предусматривает строительство и реконструкцию ряда объектов при условии привлечения средств.

Например, в Бресте хотят построить новую ледовую арену, открытый велосипедный трек, специализированный спортзал для индор-хоккея, в Витебске - теннисные корты, игровой зал, бассейн, крытую ледовую тренировочную площадку. Теннисные корты и универсальный спорткомплекс для игровых видов спорта собираются открыть в Гродно, крытую ледовую площадку для занятий хоккеем и массового катания - в Островце. Под Минском предусмотрено строительство многофункционального ФОКа в агрогородке Михановичи, новые ФОКи планируются для жителей Дзержинска, Фаниполя, Старых Дорог, Узды, Несвижа, Крупок и других городов.

В Минске запланировали строительство стадиона СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике по ул.Волоха и реконструкцию крытых теннисных кортов по ул.Жудро. Обновить хотят воднолыжную базу Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва по воднолыжному спорту на реке Птичь в деревне Волчковичи. При условии привлечения средств в госпрограмме значится строительство гостиницы с бассейном в РЦОП "Стайки" и типового модульного бассейна для Минска в районе "Чижовка-Арены".

Обновление ждет спорткомплекс "Динамо" по ул.Даумана в Минске, беговые дорожки в Легкоатлетическом манеже Бреста и СДЮШОР №2 в Барановичах. Планируется реконструкция стадионов в Пинске, Шумилино, Новополоцке и Ганцевичском районе, физкультурно-оздоровительных комплексов в Глубоком, Миорах и Поставах, споркомплексов в Чашниках и Орше, зала единоборств в Поставах и др.

Общий объем финансирования госпрограммы - более Br3,8 млрд. Средства республиканского бюджета составят Br1,26 млрд, средства местных бюджетов - Br2,1 млрд.-0-