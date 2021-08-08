Не все сделал - Кадимагомедов был уверен в олимпийском золоте, и завоеванное серебро пока не радует

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля серебряный призер Игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов расстроен, что золото Олимпиады выиграть не удалось, несмотря на всю уверенность в победе. Об этом он сообщил журналистам во время встречи белорусских борцов-олимпийцев в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за чемпионский титул в весовой категории 74 кг Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

"Я ехал туда за олимпийской медалью - золотой. Был уверен, что выиграю. Долгое время об этом думал. Для кого-то серебро - успех. Но для меня, считай, что не все сделал. Поэтому расстроен, - признался спортсмен. - Может, чуть позже я осознаю, почувствую какую-то радость от этой медали".

Причины, как он полагает, в том, что в первый день борьбы сильно выложился, что дало шанс сильным соперникам.

Магомедхабиб Кадимагомедов рад выступать за Беларусь. Но как по-настоящему амбициозный спортсмен он прежде всего ставит цели лично перед собой. И его устремление - это только золото. Поэтому он так расстроен.

Сейчас борец намерен неделю-две отдохнуть и начать подготовку к чемпионату мира в Норвегии. Спортсмен много времени проводит на сборах, поэтому не успевает насладиться гостеприимством белорусской земли, где живет уже два года.

Рассказал Магомедхабиб Кадимагомедов и о том, что его поддерживали как друзья-спортсмены, так и простые белорусы. Для него стала приятной неожиданностью масштабная встреча в аэропорту.

Белорусские борцы, призеры Олимпиады в Токио Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская прилетели в Минск.-0-

Фото Павла Орловского