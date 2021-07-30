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30 июля 2021, 07:55

Недосеков: без эмоций пройти квалификацию не получилось

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30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков по итогам квалификации в прыжках в высоту рассказал корреспонденту БЕЛТА, что без эмоций выходить в сектор не получалось.

"Прыгал хорошо. Планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось. Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал ОИ, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха. В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь "подкинуть дров". Всем нашим спортсменам желаю удачи в квалификациях, ведь это на самом деле сложнее финала", - сказал спортсмен.

Как сообщалось, Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских игр в прыжках в высоту. В своей лучшей попытке представитель Витебской области в главной команде страны показал результат 2 м 28 см.-0-

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